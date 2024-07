Una escudella respectada

Valorar les tradicions populars i tenir-ne cura té premi. Josep Maria Troguet va ser escollit ahir Ciutadà de l’Any de la Massana en el marc de la festivitat d’El Roser per haver recuperat –el 2014– la forma tradicional de la popular escudellada de la parròquia. La cònsol major, Eva Sansa, va entregar a Troguet una petita escultura en reconeixement de la feina feta. Durant un grapat d’anys, l’escudella servida durant El Roser va ser administrada a través d’un càtering. El 2013, però, el premiat va considerar que calia tornar a la cuina tradicional i servir un plat casolà, cuinat “amb afecte”. Ara fa tot just deu anys que l’escudellada massanenca tornar a ser una cita de la millor gastronomia local.

Josep Maria Troguet amb els cònsols de la Massana.E. Comellas / Comú de la Massana

“Cuinem una escudella senzilla que et permeti repetir i que no generi un pes en pair” Josep Maria Troguet, Cuiner massanenc

L’acte de lliurament del premi va tenir lloc a la recentment renovada plaça de la Ciutadania. Sansa va recordar els inicis de la proposta de Troguet, quan va començar a “fer bullir l’olla”. La corporació d’aleshores va veure amb bons ulls la iniciativa i el premiat va poder sumar al projecte un nombrós grup d’entusiastes. “Fa uns anys que tornem a gaudir d’una escudella feta per cuiners, per gent del nostre poble”, va apuntar la cònsol, que veu en la figura de Troguet un “veritable líder” comunal: “Des del primer moment, Troguet va aconseguir implicar en aquesta recuperació de l’escudellada grans figures de la cuina del país com ara la Dolors Abat o la Meritxell Montaner. I, de mica en mica, ha anat engrescant més i més cuiners.”

“Troguet va aconseguir implicar en aquesta recuperació grans cuiners del país” Eva Sansa, Cónsol major de La Massana

Sansa també va destacar una particularitat de l’escudella de Troguet: “Està ben desengreixada, però manté tot el sabor”. Dos detalls més importants de l’entrega del premi van ser el record a la primera persona a qui es va reconèixer Ciutadà de l’Any (fou la mare del mateix guardonat, Dolors Ribes, autora de quatre llibres cuina i homenatjada, el 2010, per la seva implicació en la cultura popular), i el lliurament d’un obsequi especial a Troguet (una pintura commemorativa de l’escudellada, obra de Dolors Novellas, exdirectora de l’escola d’art de la Massana).

AFECTE I TÈCNICA

En recollir el premi, Troguet, que encara recorda “el boom parroquial” del principi, es va mostrar emocionat i agraït de veure tot un poble “partícip d’aquesta germanor”. “Catorze anys després l’atzar m’ha tornat a portar aquí”, va dir recordant el precedent familiar. Per a Troguet, el secret de l’escudella és que no té secret. Ell fomenta una recepta que ha d’incloure, especialment, “afecte i professionalitat”. Un plat fet entre tots: “Tothom hi té entrada, és la voluntat popular. Ara bé, també cal que hi hagi professionals que guiïn els primers passos. Cal aportar seguretat i salut”. La finalitat primera de Troguet és oferir “una escudella que et permeti repetir i no generi un pes en pair, que a la nit tinguis ganes de sopar; la cuinem buscant que els greixos que han aportat les carns no ens donin molèsties”. És, en resum, una escudella emblemàtica, del poble, “feta amb carinyo i bona per a la salut”.