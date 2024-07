El recuperador de l’escudellada popular és el nou Ciutadà de l’Any de La Massana

detail.info.publicated Gerard E. Mur La Massana detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Josep Maria Troguet ha estat escollit Ciutadà de l’Any de La Massana en el marc de la festivitat d’El Roser. La cònsol major, Eva Sansa, ha entregat aquest matí a Troguet un premi en reconeixement la feina feta per recuperar –el 2014– la forma tradicional de la popular escudellada de la parròquia. Durant un grapat d’anys, l’escudella servida durant El Roser era administrada per un càtering. El 2013, però, el premiat va considerar que calia tornar a la cuina tradicional i servir un plat casolà, cuinat “amb afecte”. Ara fa tot just deu anys que l’escudellada tornar a ser una cita de la millor gastronomia local.