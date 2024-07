La plataforma d’administració electrònica d'Escaldes-Engordany estarà llesta a la tardor

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú d’Escaldes-Engordany espera que l’arrencada de la plataforma d’administració electrònica tingui lloc a finals del mes d’octubre. Per aquest motiu treballa fent diferents passos per fer possible aquesta eina que faciliti la gestió de tràmits dels ciutadans de manera telemàtica.

Des de la corporació comunal escaldenca informen que actualment ja han enllestit la fase corresponent a l’anàlisi i detecció de requeriments necessaris i l’empresa adjudicatària, TSystems, està treballant per tenir-ho tot a punt passat l'estiu. De manera paral·lela, des del comú es treballa en desplegar la infraestructura necessària, una qüestió que va lligada a l’arribada de les màquines necessàries, previstes per a finals d’aquest mes de juliol. Els serveis comunals també estan treballant en la estratègia de la gestió del canvi que això suposarà. I fins i tot s’està anant una mica més enllà ja que també s’està esmerçant esforços en la reenginyeria de processos i simplificació administrativa pensant ja en una fase 2 de consolidació de l'administració electrònica.

Des del comú concreten que l’administració electrònica està formada de maquinari i de llicències de programari per poder allotjar tota la plataforma de l'administració electrònica de TSystems. La plataforma de gestió de l'administració electrònica de TSystems es composa de tres grans blocs. El primer és la seu electrònica que és el que veurà el ciutadà i també les empreses i que permetrà relacionar-se amb el comú de forma telemàtica. El segon és tot el mòdul de gestió de les tramitacions i dels expedients electrònics a nivell intern; i el tercer és el referent a tota la part de gestió documental dels documents electrònics (documentació administrativa).

Precisament, aquest dimecres passat va sortir publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) un edicte per a la contractació definitiva del subministrament de la infraestructura tecnològica per la implantació de l’administració electrònica. El cost anual estimat és de 43.569 euros.