La festa per avivar el comerç de Riberaygua vol el públic familiar

La primavera passada, el barri de Riberaygua i Travesseres es va quedar sense la festa estacional prevista inicialment per al mes de maig. El concurs obert des del comú per contractar l’empresa que donaria els serveis de conceptualització i organització es va declarar desert perquè cap interessat va presentar-s’hi. Així, la celebració, que havia de tenir lloc al carrer Callaueta i era un projecte de l’anterior equip comunal, es va cancel·lar.

Quan es va anunciar la cancel·lació, però, el comú ja va manifestar la possibilitat de traslladar la iniciativa al mes de setembre. Aquest propòsit del comú de reprendre la feina interrompuda es materialitza ara amb la convocatòria d’un nou concurs nacional amb el mateix objectiu: trobar una empresa que plantegi i organitzi activitats de dinamització comercial a la zona en qüestió. És, doncs, la mateixa idea projectada per a la primavera, però ara ajornada al setembre, concretament al cap de setmana dels dies 13 i 14 (divendres i dissabte), tot just després de la festivitat de Meritxell.

Les empreses que vulguin aspirar a la ideació i coordinació de la festa poden presentar el seu pla de propostes fins al dia 24 de juliol (amb les 15 com a hora límit). La presentació l’han de fer a la plataforma de contractació del servei públic. El dia 26 de juliol –informa el comú– s’obriran les pliques de les iniciatives plantejades per començar a fer-ne la valoració. De moment, no hi ha data per a l’anunci de l’oferta guanyadora.

Els requisits que han de tenir en compte les empreses aspirants són diversos. La proposta ha de tenir un enfocament de dinamització infantil, ja que el públic principal de les activitats seran les famílies. Ara bé, el dissabte al vespre caldrà ampliar el programa amb la inclusió d’un concert per als assistents més adults. El tipus d’activitats haurà de ser variat: tallers, actuacions musicals, animacions, teatre, etc. Per poder-se ajustar millor als requisits, el comú facilita a les candidatures un plànol de la zona on cal intervenir. En aquest sentit, la materialització del concepte presentat haurà de respectar els aparadors dels comerços, les terrasses dels restaurants i les entrades als edificis i aparcaments. Pel que fa a l’espai, les activitats hauran d’estar repartides per tota la zona durant els dos dies, és a dir, caldrà contemplar tots els punts del barri de Riberaygua. El comú avisa, finalment, que si les condicions meteorològiques són adverses durant el cap de setmana previst podrà anul·lar les activitats o bé adaptar-les.

Entre les tasques que haurà d’assumir l’empresa seleccionada, la corporació enumera, entre d’altres, l’elaboració d’un dossier on consti el concepte detallat punt per punt, la designació d’un coordinador, la contractació dels grups de dinamització i les empreses de muntatge, el disseny del material promocional o la vetlla pel bon funcionament de les dues jornades (seguretat, personal necessari...).