Els comuns tenen fins a l’octubre per entregar els estudis de càrrega

El cap de Govern, Xavier Espot, i els ministres de Territori, Raul Ferré, i de Medi Ambient, Guillem Casal, es van reunir ahir amb els cònsols de les set parròquies per definir el procediment a seguir en els estudis de càrrega encarregats pels comuns per definir el sostre de creixement de les respectives parròquies. I tal com va explicar Espot, “el que hem acordat és que d’aquí al mes d’octubre com a màxim ens faran arribar aquests estudis de capacitat de càrrega” i que l’informe preceptiu i vinculat que ha de fer l’executiu sobre els informes “l’elaborarem de manera dialogada amb ells”. És a partir del posicionament de l’administració central que les corporacions parroquials hauran d’aprovar definitivament els respectius treballs i abordar si eventualment han de modificar els plans urbanístics.

Els cònsols van comunicar a l’executiu que tenen els estudis pràcticament enllestits. Però el cap de Govern va recordar que hi ha elements que surten dels propis límits parroquials i que també s’han d’abordar, i que aquí entra el rol de l’administració central. Espot va precisar que “els haurem de posar en comú i els haurem d’interrelacionar entre si, hi ha qüestions que no tan sols afecten determinada parròquia, sinó que poden impactar en d’altres parròquies, com ara l’aigua”.

En la reunió es va coincidir que s’ha de vetllar pel creixement sostenible, però que cada parròquia té unes particularitats, segons recollia el comunicat difós pel Govern després de la trobada. Per això, Espot va defensar que la mateixa recepta no és vàlida per a tothom, referint-se directament a la proposició de llei promoguda per Concòrdia que advoca per una suspensió generalitzada de les llicències urbanístiques. “Algunes parròquies han vist la necessitat legítima de suspendre llicències i altres no tenen aquesta necessitat perquè encara tenen potencial de creixement urbanístic, això el que fa és refermar la nostra posició ferma respecte a la proposició de llei de Concòrdia que el que pretenia era una suspensió generalitzada de les llicències urbanístiques i crec que això no satisfà ni els mateixos cònsols que són sensibles o afins a aquesta formació política”, va etzibar Espot.

El cap de Govern va advocar per l’equilibri entre l’autonomia comunal i el paper del Govern per vetllar pels interessos supraparroquials a través de la legislació urbanística. “No vulguem adoptar solucions generals que poden donar una resposta adequada a una parròquia i no a una altra. Ens han demanat [els comuns] que els fem confiança i no tinguin cap dubte que des del Govern així serà”, va afirmar.

El líder de l’executiu va admetre que es dibuixaran “punts crítics” en algunes parròquies, però que també s’haurà d’apostar per “la solidaritat”. “Si la Massana té un problema d’aigua i Ordino no, s’hauran de fer aquelles inversions que siguin necessàries per a la solidaritat entre parròquies, que no vol dir que la Massana no prengui mesures limitadores”, va exemplificar. Durant la reunió també es va acordar seguir treballant en d’altres dossiers conjunts com ara l’Agència Tributària única o l’intercanvi de dades sobre habitatge.