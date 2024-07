El Roser de la Massana escalfa motors amb un vídeo promocional

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Roser de la Massana ja compta amb el seu propi vídeo promocional. Aquesta setmana s'ha fet públic 'Un estiu al Nord', un contingut audiovisual creat i elaborat per Marc Martos que vol fer difusió de l'esdeveniment a través de la mostra d'entorns i activitats que es desenvolupen a la parròquia durant l'estiu.

Aquesta és la tercera vegada que Martos és l'encarregat de crear el vídeo promocional del Roser, que novament s'inspira en els mítics anuncis de la marca de cervesa catalana, i que té la vocació de convertir-se en una tradició cada mes de juny.

'Un estiu al Nord' explica la història d'una estudiant que es troba a Barcelona i que després de veure el llibret del Roser al seu escriptori recorda les vivències que ha passat treballant durant l'estiu a Andorra. Quan arriba al Principat, troba feina a l'hostal Palanques i allà coneix els membres de la comissió de festes de la Massana, qui la introdueixen en totes les activitats que es fan a la parròquia i això fa que agafi una forta relació amb una altra noia.

Martos explica que aquest tercer vídeo de promoció és diferent dels que va elaborar els dos anys anteriors, ja que en aquest cas es tracta d'un curtmetratge i abans el que es mostrava eren càpsules "amb un estil diferent i marcat" on es podien veure petits curts d'aventures. Enguany, per tant, "ha canviat el concepte i és com un anunci d'Estrella Damm però a la muntanya", explica.

La idea del vídeo va sorgir a mitjans del mes de maig, quan es van començar a posar totes les idees sobre la taula i es van fer els contactes per a dur a terme la gravació. El rodatge s'ha desenvolupat en diferents espais de la parròquia i s'ha allargat entre tres i quatre dies. Des de l'equip de producció, doncs, s'ha agraït tant la col·laboració del comú com dels antics membres de la comissió de festes, així com de les persones que han participat en la gravació.