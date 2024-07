Diferents visions de l’art

detail.info.publicated Cristina Pantebre Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

David Segura és un dels vuit artistes que hi ha darrere del projecte Art al carrer, presentat pel comú d’Andorra la Vella a principi del mes passat amb la idea d’atraure més visitants a la zona de Riberaygua i Prada Ramon, en el qual es van invertir 30.000 euros. S’hi poden veure fins a deu obres ubicades pel barri, creades per vuit artistes del país. David Segura n’és un i sense buscar-ho, la seva obra ha estat la més polèmica. El comú li va encarregar pintar de colors unes pilones molt malmeses i oxidades situades a prop del pàrquing del Parc Central. Ell es va decidir per un degradat estil caixa de ceres Carioca, buscant la simplicitat i aquell toc de color que el barri necessitava. Quan va començar amb la primera pilona, la blanca, se li va ocórrer de manera totalment improvisada crear una taca al terra del mateix color. Primer, però, va demanar permís al comú de la capital, que no hi va posar cap inconvenient. I així ho va fer, la desena de pilones acolorides acaben totes amb una taca de diferents colors als seus peus. Segura no li va donar més importància, però en qüestió de dies les xarxes socials i alguns mitjans de comunicació es van omplir de teories sobre aquells barrots i taques de colors. Què volen dir aquests colors? És la bandera LGTBIQ+, coincidint amb el mes de l’orgull? O senzillament és que l’artista ha sigut un sapastre? Sigui com sigui, tant en David Segura com el comú d’Andorra la Vella estan encantats amb aquestes interaccions per part de la població.