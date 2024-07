El comú impulsa el concurs per reactivar el comerç de la parròquia

El comú de Sant Julià ha convocat un concurs internacional per a la implementació del pla de reactivació comercial a la parròquia que es va endegar el mandat passat, quan el consolat de Josep Majoral va encomanar a una empresa especialitzada (Focalizza) l’elaboració d’un pla enfocat a revitalitzar el comerç del poble.

El nou concurs, segons van explicar des de la corporació, té l’objectiu d’implementar les accions específiques per a la consecució dels objectius que es van marcar al pla, com ara impulsar un nou model comercial de proximitat basat en la singularitat i una major visibilitat del teixit comercial; crear un marc de treball col·laboratiu i de consens amb el sector públic que permeti una millora de l’activitat comercial urbana, o impulsar la competitivitat, la modernització i la transformació digital de l’activitat comercial urbana a Sant Julià de Lòria.

L’edicte publicat ahir al BOPA fixa la data límit de presentació d’ofertes del concurs a les 13 hores del 19 d’agost vinent. L’obertura de les candidatures tindrà lloc a l’edifici administratiu de l’avinguda Rocafort a partir de les 10 hores del 21 d’agost.

Cal recordar que el mes de gener passat la nova majoria comunal va decidir abandonar una de les iniciatives que s’havien plantejat per afavorir el teixit comercial. L’anterior equip de govern havia convocat un concurs internacional per tirar endavant una aplicació mòbil que tenia com a finalitat gestionar un programa de descomptes per als compradors que feien despesa en establiments de la parròquia al qual contribuïa la mateixa administració parroquial. El concurs es va declarar desert i el comú va abandonar una idea que ja havien criticat des de la bancada de la minoria per considerar-la precipitada i poc reflexionada. Cerni Cairat havia apuntat que el projecte s’havia aprovat sense cap estudi previ sobre les necessitats de la parròquia i posava en dubte una política de descomptes generalitzats a càrrec de la corporació, entenent que no havia de tenir la mateixa consideració i suport un petit comerç que els grans magatzems establerts a la parròquia.

OBRES

Paral·lelament, la corporació laurediana també ha convocat un concurs públic per a la instal·lació de baranes a la plaça del poble de Fontaneda. En aquest cas, la voluntat del comú és millorar la seguretat de la zona i l’acció és fruit d’una visita als nuclis urbans dels diferents quarts per part del departament d’Urbanisme.

En aquest cas, el lliurament d’ofertes es podrà fer fins a les 13 hores del 22 d’agost, mentre que l’obertura tindrà lloc a les 10 hores del dia 26. El concurs és nacional i s’ha convocat mitjançant la modalitat ordinària.

PLA D’ACCIÓ

1. CONCURS PER EXECUTAR EL PLA DE REACTIVACIÓ

La corporació laurediana ha convocat un concurs per cercar l’empresa que dissenyi les accions per reactivar el comerç de la parròquia.

2. CERCAR LA “SINGULARITAT” I COL·LABORACIÓ

Entre els objectius que es busquen hi ha el d’impulsar el comerç de proximitat basat en “la singularitat” i cercar la col·laboració amb el sector públic.

3. MODERNITZACIÓ I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Les mesures també van dirigides a impulsar la modernització i la transformació digital dels establiments tenint en compte els nous hàbits de compra.