Sant Julià convoca un nou concurs per fer un pla de reactivació comercial

El comú de Sant Julià de Lòria ha convocat un concurs internacional per implementar un pla de reactivació comercial de la parròquia, segons publica avui el BOPA. La iniciativa gestionada per la conselleria de Turisme es va acordar el 3 de juliol i la corporació dona de termini a les empreses interessades fins al 19 de juliol a la una del migdia per presentar les propostes. L'obertura d'ofertes es farà el 21 d'agost al matí a l'edifici administratiu comunal de l'avinguda Rocafort.

La convocatòria d'aquest concurs arriba després que el comú que encapçala Cerni Cairat declarés desert el concurs poc després de guanyar els comicis el que havia convocat la corporació liderada per Josep Majoral. Cairat va qualificar aquell projecte com “precipitat i poc reflexionat” i va argumentar que suposava una "inversió massa important" que la majoria de Desperta Laurèdia no contemplava per aquest exercici.