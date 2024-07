detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Ahir es van habilitar a la capital noves places de rotació comercial per a vehicles i motos al carrer Sant Esteve. Aquesta acció ha estat motivada per les demandes de diversos veïns i comerciants de la zona en qüestió. D’aquesta forma, hi haurà estacionament intermitent per a més ciutadans de la parròquia.