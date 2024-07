Millores als refugis d’Ensagents, els Agols, Prat Primer i la Vall del Riu

El departament de Medi Ambient i Sostenibilitat té previst fer treballs durant aquests mesos d’estiu de manteniment i millora de diversos refugis de muntanya no guardats. En concret, es faran treballs a quatre refugis no guardats dins de la campanya del 2024 del ministeri de Medi Ambient, amb l’objectiu de conservar i dignificar l’aspecte d’aquestes edificacions, per tal de fer-les agradables i còmodes als usuaris.

Les quatre edificacions escollides en la present campanya de millora d’equipaments de muntanya són el refugi d’Ensagents (situat a la parròquia d’Encamp), el refugi dels Agols (a la parròquia d’Encamp), el refugi de Prat Primer (a la parròquia d’Andorra la Vella) i el refugi de la Cabana de la Vall del Riu (a la parròquia de Canillo). Tots els treballs que s’han d’executar consisteixen bàsicament en tasques de paleta, fusteria i pintura, com ara reparació de desperfectes en paviments exteriors i elements dels entorns (taules, bancs, coms, focs...), reparació de cobertes i llosats, repintat de portes, finestres, llindes i paraments interiors i sostres, així com reparació i/o substitució puntual de peus de llitera i pany de la porta. La relació dels treballs a realitzar en el conjunt de les edificacions és el repàs i repintat amb material tipus lasur d’elements de fusta com, per exemple, rètols i llindes; el repàs i repintat, amb pintura tipus oxiron, d’elements metàl·lics exteriors com ara porticons i llindes; el repàs i substitució, si s’escau, de mecanismes de portes i porticons (panys, manetes, frontisses i fixacions); el subministrament i instal·lació d’estufa de llenya (tipus estufa Nera Plus de 6,5 kW), que substituirà la llar de foc. Aquesta es col·locarà sobre el peu de la llar, mantenint el refractari, s’enderrocarà la part necessària de la campana per encabir-hi l’estufa i es taparà la xemeneia deixant el pas del tub de l’estufa. També es farà el pintat de paraments interiors amb pintura a la cola i pintura tixotròpica a les zones afectades pel sutge de la llar de foc; el repàs d’empedrats exteriors en els llocs que estiguin malmesos; el repàs d’estructura de coberta i reparació i/o substitució de les parts dels llosats malmesos; l’aportació de materials, aparells i eines; l’enretirada dels materials, residus, i qualsevol element aportat, i la restitució de l’entorn a l’estat inicial. El material per a l’execució de les obres de manteniment serà transportat amb helicòpter fins a la zona del refugi. En cas d’emprar formigoneres a la zona d’obres, caldrà evitar en tot moment contaminar el sòl amb restes de formigó. A tal efecte caldrà col·locar un plàstic sota de la formigonera per evitar que el formigó entri en contacte directament amb el terreny natural en cas que caiguin restes de la màquina.