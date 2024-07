Anyós celebra Sant Cristòfol amb la benedicció de vehicles com a acte central

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El poble d’Anyós ha celebrat avui la festivitat de Sant Cristòfol, amb la benedicció dels vehicles com a acte central. La festa ha començat amb el repic de campanes per part de la canalla del poble i la tradicional missa en honor de Sant Cristòfol, patró dels automobilistes. Després de l’aperitiu popular, s’ha procedit a la benedicció dels vehicles, on han passat cotxes, motos i autocars.