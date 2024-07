Vicco i Stay Homas encapçalen el cartell musical d’Escaldes

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Escaldes-Engordany acollirà la festa major del 24 al 27 de juliol. La Unió Pro-Turisme va manifestar que la voluntat principal és “arribar a tothom” i la novetat més important és l’ampliació d’horaris i d’oferta d’activitats per als més petits. La cònsol major, Rosa Gili, destaca que segueixen la mateixa filosofia de sempre, amb activitats de tota mena: lúdiques, esdeveniments esportius i concerts, entre altres. Per aquest motiu, tot i ampliar l’horari per als més petits, és una festa pensada per a tots els públics, i el programa inclou propostes per als nens però també per a la gent gran i activitats i actes més tradicionals.