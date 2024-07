detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La delegació de l’entitat de trasplantats i donants d’Andorra competirà als Jocs europeus de Lisboa d’aquest any en diferents disciplines. El cònsol d’Andorra la Vella, Sergi González, va donar suport a l’equip en una trobada celebrada al despatx oficial, on va poder parlar amb alguns dels esportistes seleccionats per als Jocs.