Stay Homas i Vicco plats forts de la festa major d'Escaldes

Escaldes-Engordany acollirà la festa major del 24 al 27 de juliol, permetent així que no coincideixi amb la de Sant Julià de Lòria. D'entre totes les actuacions ressalten grans noms com Stay Homas i Vicco, dos concerts que se celebraran el 26 i 27 respectivament, ambdós a l'aparcament dels Veedors. Tot i manifestar des de la Unió Pro-Turisme que la voluntat principal és "arribar a tothom", la novetat més important és l'ampliació d'horari i d'oferta d'activitats per als més petits.

La cònsol major del comú d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha destacat que segueixen la mateixa filosofia de sempre, activitats de tots tipus: lúdiques, esdeveniments esportius i concerts, entre altres. Per aquest motiu, tot i ampliar l'horari per als més petits, és una festa pensada per a tots els públics, i el programa inclou propostes per als nens però també per a la gent gran i activitats i actes més tradicionals.

El tradicional repic de campanes, la gran trabucada que anirà a càrrec dels trabucaires de la Unió Pro-Turisme d'Escaldes-Engordany i el recorregut pels carrers de la parròquia anunciaran l'inici de la Festa Major 2024. Juntament amb el pubillatge de la parròquia, acompanyaran la cercavila que passarà per l'avinguda Carlemany i que finalitzarà al carrer dels Veedors.

D'altra banda, hi actuaran l'orquestra Maravella el divendres 26 de juliol i Cimarrón el dissabte 27 de juliol. La música tradicional amb les havaneres de Xarxa, el dijous 25 de juliol al parc de la Mola, i amb l'audició de sardanes de la Cobla Ciutat de Manresa, el divendres 26 de juliola la plaça de l'església de Sant Pere Màrtir. Al parc de la Mola també es faran tasts de vins el cap de setmana de festa major.

Les activitats per als més petits, inclouran l'adquisició de l'inflable en forma de tobogan aquàtic més gran d'Europa, que serà instal·lat a la rampa del prat del Roure. Així mateix, els inflables estaran disponibles quatre hores al matí i quatre hores a la tarda. Alhora, al llarg de les quatre jornades de festa, tota la zona del prat del Roure comptarà amb taules de fusta on es realitzaran diversos tallers més artístics per la canalla. El dijous, La Musa: espai creatiu, serà l'encarregada de fer un seguit d'activitats per donar vida als més petits de la parròquia.