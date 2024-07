La Serenalla tanca a ritme de Miqui Puig

Si el dissabte va ser la creu, el diumenge va ser la cara. Els dos costats més extrems i contraposats de la meteorologia van marcar els dos darrers dies de la Serenalla Market, que en la jornada de clausura d’ahir no va tenir res a retreure als agents climàtics. Per sort, les bones sensacions de clausura van desfer el mal sabor de boca amb què es va haver d’acabar el penúltim dia de l’esdeveniment, que van forçar fins i tot a cancel·lar algunes activitats i a abaixar les persianes abans d’hora a causa de les intenses pluges que van caure arreu del país.

Així doncs, amb la companyia del sol, la jornada de clausura de la Serenalla Market va estar marcada pel bon temps, l’actuació final del músic Miqui Puig i uns canvis organitzatius que van permetre, fins i tot, recuperar algunes activitats de dissabte per diumenge, com va ser el cas del concert de la DJ Lisa Rose, previst per a la nit de dissabte i que es va fer ahir al vespre – just després de l’actuació de Melicotó, amb els germans massanencs Laia i Marc Rodríguez–.

Des del comú es van congratular pel “magnífic” ambient des que es va donar el tret de sortida amb l’obertura de portes, amb un “nombrós” públic a totes les propostes. Un dels punts claus que, segons l’equip organitzatiu, va ajudar els assistents a quedar-se a l’hora de dinar, un dels moments que sol ser dels més crítics d’afluència, va ser el fet de tenir dos concerts al migdia. A més, de manera puntual, a banda de l’àmplia oferta de les food trucks i els diferents estands, també es va fer una paellada popular, que va ser tot un èxit perquè va esgotar totes les racions.

Actuació d’una DJ durant el dia d’ahir.Comú de La Massana

Una de les activitats que van suscitar més interès va ser l’Àgora sobre benestar i autoconeixement, en la qual es van posar sobre la taula diverses teràpies sistèmiques. Jonaina Salvador i Pablo Castells, terapeutes sistèmics, van realitzar una constel·lació real, amb la col·laboració d’una persona del públic, perquè els assistents poguessin conèixer el seu mecanisme. La tarda va continuar amb un torneig de Time’s Up, una sessió a l’Àgora sobre el poder de la lectura i el concert a càrrec de Green Note.

La cirereta del pastís va ser la festa final, que es va allargar fins a la una de la matinada i va anar a càrrec del músic i pianista català Miqui Puig, que va fer ballar tots els assistents a ritme de la seva Pista de Fusta, el programa que ofereix a ICat.