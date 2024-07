Escaldes rep de MoraBanc una parcel·la a Can Noguer de 883 metres quadrats

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú d’Escaldes-Engordany i MoraBanc van obrir una nova via de col·laboració per desenvolupar projectes conjunts. Fruit d’aquesta unió, MoraBanc va fer una donació a la corporació escaldenca d’un terreny que tenia a la zona de Can Noguer. La parcel·la té una extensió de 883,20 metres quadrats. Amb aquesta donació, la corporació comunal obté un nou bé per a la parròquia que des del comú han apuntat que “es tracta d’una nova oportunitat per obtenir espais, que s’emmarca en l’objectiu de l’equip comunal de dotar la parròquia de zones destinades per al gaudi de la ciutadania i evitar així que s’hi construeixi”, segons van explicar en un comunicat ahir.