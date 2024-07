Escaldes preveu tenir enllestit la nova oficina de turisme per la festa major

El comú d'Escaldes-Engordany preveu que la nova oficina de turisme, el mirador, i les reformes de Caldes a la plaça del Madriu estiguin enllestides per a la festa major. Segons ha esmentat la cònsol major de la parròquia, Rosa Gili, són espais on es vol fomentar l'afluència de gent durant els dies de festa major, on, a més, hi ha la voluntat de traslladar moltes de les activitats en aquestes zones altes de la parròquia de cara a l'any vinent.

"Quan estigui tot això acabat, nosaltres podrem fer més coses en aquestes parts" ha declarat el president de la Unió Pro-Turisme, Jaume Ambor, qui també ha incidit en els estudis a realitzar a posteriori. Gili ha recordat que pel darrer cap de setmana de juliol, ja estan llestos els ponts d'Engordany i la Tosca. "Anem una mica ajustats de temps, però ens semblava important poder tenir aquell espai" ha revelat, en referència a l'oficina de turisme.

Respecte del projecte Caldes, Gili ha explicat que les reformes van d'acord amb els terminis establerts i ara, la part de la plaça del Madriu, "està en mans essencialment de l'artista Javier Balmaseda" una intervenció que suposa "coses diferents i noves". Amb tot, la previsió de "canvi important" està enfocada per al 2025, coincidint amb la finalització de les obres de la placeta de l'Església, així com el darrer tram per als vianants de l'avinguda Carlemany. "Ja en parlarem en aquell moment, però donarà molt per tenir nous indrets on passejat i fer-hi activitats" ha avançat Gili.