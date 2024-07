detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’alta intensitat de les pluges que ahir van caure com una cortina d’aigua sobre el país van deixar imatges sorprenents com la del supermercat Leclerc de la capital, on l’aigua va entrar per sota de les portes del recinte i, durant unes hores, va impedir l’entrada i sortida de clients amb normalitat de l’establiment.