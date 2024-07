La Serenalla tanca portes abans d’hora per culpa de les fortes pluges

Les fortes pluges d’ahir van ser les protagonistes de la tercera jornada de la Serenalla Market de la Massana, que van fer clausurar l’esdeveniment abans d’hora. Pels volts de dos quarts de set de la tarda, les intenses precipitacions van forçar l’organització a abaixar la persiana d’una jornada que ja venia minvada per les previsions meterològiques, que van obligar a anar adaptant la programació malgrat la gran afluència de públic i una gran participació en els tallers i activitats dels dies previs. Tot i això, al matí es va poder fer el bany de bosc com la sessió de ioga i els participants a la sessió d’ecstatic dance van gaudir de la pràctica, amb les bones sensacions de l’herba humida sota els peus. La zona de l’Àgora va quedar xopa, tant coixins com envelat, i per això la lectura de poemes de la poetessa Ajo es va fer a l’escenari central.

El convidat no desitjat va fer la guitza als participants, però diversos comerciants van comentar que l’afluència havia baixat sense afectacions en l’àmbit econòmic. Enguany, el mercat es va celebrar dues setmanes abans que el 2023, coincidint amb el Roser d’Ordino, fet que, segons esmenta Jordi Serrano, responsable de Patata Artesanal, ha pogut influir en la davallada de visitants en l’inici del cap de setmana, així com les males condicions meteorològiques. “El dia amb més afluència de tots va ser dijous, divendres i dissabte va baixar, però no ho hem notat en els ingressos, estic content”, va declarar. Diversos residents també han destacat la manca de moviment durant la jornada de dissabte.

Pel que fa als venedors de productes artesanals, la catalana Berta Navarro assisteix cada any al mercat massanenc amb la seva parada BeArt, on ofereix tota mena de polseres, collars i anells artesanals amb pedres semiprecioses, uns accessoris que tenen una clientela fixa. “Personalment, he vist un bon flux de gent”, va valorar, incidint en el fet que segons el producte a oferir pot haver-hi canvis en els guanys. A més, va destacar que del conjunt d’esdeveniments en què participa del país, a la Serenalla és on més còmoda es troba. “És una llàstima que un dia com dissabte, que sol ser el dia fort, estigui plovent”, va exposar Navarro, afegint que les activitats solen millorar l’afluència.

Qui va coincidir amb la seva valoració va ser una de les creadores de Panicanela, Catherine Chafardet, una comerciant que fa dos anys que té la parada. “Jo vinc des de Colòmbia i tots els articles [joies i bosses] els porto d’allà, són fets a mà per colombians, la meva filla, la seva parella i per mi”, va explicar. El principal neguit entre els paradistes forans és saber si és rendible, més encara si es té en compte, per exemple, que es triga vuit hores només a fer un anell. En aquest sentit, Chafardet va valorar favorablement la participació a la Serenalla, ja que “s’apropen moltes persones a conèixer els accessoris quan veuen que són artesanals”. De fet, no és el primer cop que algun client li ha comentat que la part negativa de Panicanela és que hagin d’esperar un any per poder tornar a comprar el seu producte.

Tal com s’ha comentat, l’afluència a la cita va ser força important els dos primers dies de la cita. “En la inauguració era quasi impossible mirar les parades amb tranquil·litat, però alhora era positiu perquè a la zona de la restauració hi havia un ambient increïble”, van mencionar Keyla i Mitch Ross, una parella anglesa que està de vacances al país i va visitar la Serenalla durant la seva estada.

De cara a avui la previsió de la méteo és força bona i, per tant, tothom podrà gaudir de l’ampli cartell d’activitats: ioga, concert meditatiu, àgora sobre benestar, jocs, paella popular, concerts i festa final amb Miqui Puig.