La Serenalla recupera la normalitat després del temporal d'ahir

La programació de diumenge de la Serenalla Market ha fet alguns canvis en la seva programació a causa de la intensa puja de dissabte. Per exemple, ha traslladat el concert de la dj Lisa Rose, previst per anit, a diumenge a la tarda, just després de l’actuació de Melicotó, amb els germans massanencs Laia i Marc Rodríguez.

El comú ha celebrat que "l’ambient està sent magnífic des de l’obertura de portes, amb un nombrós públic a totes les propostes". Segons l’equip organitzatiu, el fet de tenir dos concerts al migdia ha fet que molta gent s’hagi quedat a dinar a la Serenalla. A més, avui, a banda de l'oferta de les foodtrucks i els diferents estands, també s’ha fet una paellada popular, que ha esgotat totes les racions.

Una de les activitats que ha suscitat més interès ha estat l’Àgora sobre benestar i autoconeixement, en la qual s’han posat sobre la taula diverses teràpies sistèmiques. Jonaina Salvador i Pablo Castells, terapeutes sistèmics, han realitzat una constel·lació real, amb la col·laboració d’una persona del públic, perquè els assistents poguessin conèixer el seu mecanisme. D’altra banda, la psicòloga Marta Compte ha exposat les bases de la teràpia EMDR, que aprofundeix en experiències traumàtiques, reorganitzant el funcionament del cervell.

La tarda de diumenge continua amb activitats programades, com un torneig de Time’s Up, una sessió a l’Àgora sobre el poder de la lectura o el concert de Green Note. La festa final, que s’allargarà fins la 1 de la matinada, anirà a càrrec de Miqui Puig, que convidarà els assistents a ballar amb la seva Pista de Fusta, el programa que cada dia ofereix a ICAT.