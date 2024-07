El comú d'Escaldes-Engordany i MoraBanc inicien col·laboracions

El comú d'Escaldes Engordany i MoraBanc han obert una nova via de col·laboració per desenvolupar projectes conjunts que puguin sumar també per a la ciutadania. Fruit d'aquesta voluntat, MoraBanc ha fet una donació a la corporació escaldenca d'un terreny que tenia a la zona de Can Noguer.

La parcel·la té una extensió de 883,20 metres quadrats i passa a ser de titularitat comunal. Amb aquesta donació, la corporació comunal obté un nou bé per a la parròquia. El comú entén que es tracta d'una nova oportunitat per obtenir espais, que s'emmarca en l'objectiu de l'equip comunal de dotar la parròquia de zones destinades per al gaudi de la ciutadania i evitar així que s'hi construeixi.

Com a part d'aquest conveni de col·laboració, l'entitat bancària s'incorpora dins del llistat de patrocinadors per les pròximes tres edicions del Festival de Jazz. En aquest sentit, MoraBanc donarà suport al cicle amb accions de difusió i promoció mitjançant els seus canals, i queda a disposició del Comú per aportar l'experiència assolida com a organitzador i patrocinador d'altres cites com la temporada i ClassicAnd.

El traspàs del terreny i la col·laboració al festival són els primers projectes compartits i, tant des del comú com des de MoraBanc s'ha mostrat la voluntat de trobar més iniciatives i sinergies que pugui aportar valor a la societat, als ciutadans de la parròquia i de tot el país.