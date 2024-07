El ball del contrapàs i el repartiment de roses tornen a aplegar als veïns d'Ordino

Com ja és habitual, les tradicionals danses de l'esbart Valls del Nord i la plega de roses ha emplenat un cop més la plaça Major d'Ordino tant de veïns de la parròquia, com residents del país que han pujat a la localitat per gaudir d'un dia de festa amb els éssers estimats. Durant la representació de les diferents danses, han estat presents la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma; el cònsol menor d'Ordino, Eduard Betriu; el conseller de Turisme, Dinamització i Esports del comú d'Ordino, Jordi Serracanta; i la subsíndica general, Sandra Codina, qui després s'han unit a la segona actuació del contrapàs.

En total, s'han executat sis actuacions sota les cançons de Roba Estesa o Buhos, així com els més petits han interpretat el Ball de la civada i un ball amb pals. La dansa típica d'Ordino, el contrapàs s'ha fet esperar, però ha estat l'alegria de la cita durant la segona interpretació, on any darrere any les autoritats i els ordinencs surten a ballar amb l'esbart. Tancant el migdia, la plega de roses ha repartit 300 flors que ha deixat imatges de joves oferint-les a les seves mares i àvies, pares regalant-les a les seves filles, entre altres.

El Roser d'Ordino continuarà a les 16 hores amb un espectacle infantil a la plaça Prat del Call que precedirà a un pintacares, berenar i festa de l'escuma (18 hores). A la plaça Major, es realitzarà el ball de tarda ambientat de la música del duet Bugatti (17.30 hores). Pel que fa al vespre, a les 21.15 hores es començarà a l'hamburguesada (plaça de la Cosa) i per qui tingui ganes de festa, la revetlla presenciarà el concert de Black and White Digital (23 hores), seguit de Pas'n'Fals (00.15 hores) i tancat per DJ Montalvo (01.45 hores) a la plaça Major.