Kyle Eastwood frega el ple al Festival de jazz

No va decebre ningú el plat fort de la segona jornada de la 40a edició del festival a càrrec de Kyle Eastwood, en què l’artista nord-americà va repassar la seva discografia i va traslladar al públic reunit el seu particular estil al baix. Amb més d’un 85% de les localitats venudes, l’ocupació de l’actuació del fill del llegendari actor i director de cinema Clint Eastwood no va passar desapercebuda per a la cònsol major de la parròquia, Rosa Gili. “Malgrat que hi ha molts esdeveniments, el Festival de jazz està responent positivament, cosa que demostra que el jazz té el seu públic”, va afirmar Gili, que va posar en relleu la bona acollida que està tenint el festival, ja que “més de cent” persones han adquirit l’abonament per a tots els concerts i les actuacions estan tenint una bona ocupació.

Un moment del concert d’Eastwood d’ahir.Fernando Galindo

Després del gran tret de sortida que va suposar dijous passat el concert de Richard Galliano –amb un 70% d’ocupació–, el 40è Festival internacional de jazz Andorra / Escaldes-Engordany va continuar ahir amb la rua inaugural i el jazz al carrer, amb Èlia Lucas i Kike Pérez Quintet. De fet, Gili va valorar que ara com ara s’estigui “retrobant el ritme que hi havia hagut fa molts anys” després que el festival es perdés i es recuperés el 2004, tot i que fos fa tres anys que va rebre l’impuls definitiu. Així, va subratllar que el primer any hi va haver “molta il·lusió, el segon any més i aquest no tinc cap dubte que encara més”.

“La resposta que hi ha ens demostra que el jazz té el seu públic”

“La voluntat del comú és fer esdeveniments per fer poble, tenir una parròquia viva” Rosa Gili, Cònsol major d’Escaldes

La cònsol escaldenca va remarcar que hi ha “un bon cartell” amb noms com Galliano, Eastwood, Andrea Motis i Toquinho. I més enllà dels grans cartells també va manifestar que hi ha actuacions per a tots els públics. En aquest sentit, Gili va reivindicar que des de fa tres anys la corporació comunal torna a “creure” en un festival que va ser una referència quan va néixer i que després es va “perdre”, ja que “no s’hi va creure tant com hi tornem a creure ara”.

Tal com s’ha esmentat, encara falten alguns grans noms per desfilar per l’escenari del Prat del Roure, com Andrea Motis avui i Toquinho & Camilla Faustino, demà. A més, hi ha cites a la plaça Coprínceps que porten el jazz al carrer. Aquesta edició, però, també compta amb la col·laboració i implicació activa dels comerços. I és que en l’edició d’enguany s’ha recuperat el concepte de l’establiment amic, una iniciativa que ha servit per crear sinergies entre el comerç i la corporació amb l’objectiu de promocionar accions importants que tenen lloc a la parròquia i, alhora, atraure moviment local i turístic. Així doncs, Gili va destacar que “la voluntat del comú és fer esdeveniments per fer poble, tenir una parròquia viva i dinamitzar el comerç local”.