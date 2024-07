Després d’un inici de la Serenalla amb una bona afluència de públic i participació als tallers i activitats, aquest dissabte el comú de la Massana ha informat que s’ha hagut d’anar adaptant la programació en funció de la meteorologia i s'han cancel·lat totes les activitats fins demà al matí.

Tot i que a primera hora del matí ha plogut, s’ha pogut fer tan el bany de bosc com la sessió de ioga. A mig matí els participants a la sessió d’ecstatic dance també han gaudit de la pràctica. Tot seguit s’ha realitzat l’àgora sobre contracultura, que ha acabat enmig d’un gran xàfec. La zona de l’Àgora ha quedat xopa, tant coixins com envelat, i per això la lectura de poemes de la poetessa Ajo s’ha fet a l’escenari central. Durant la tarda s’han anul·lat les activitats per la pluja.

De cara demà la previsió de la meteo és bona i, per tant, el comú afirma que tothom podrà gaudir de l’ampli cartell d’activitats: ioga, concert meditatiu, àgora sobre benestar, jocs, paella popular, concerts i festa final amb Miqui Puig.