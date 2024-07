Ordino permetrà fer dos dies de teletreball a escollir entre dimarts, dimecres i dijous

El comú d’Ordino regula amb un reglament la possibilitat que els empleats públics puguin treballar dos dies des de casa si és que les tasques que fan els ho permeten. En l’exposició dels motius, la corporació argumenta la decisió pels efectes positius en el benestar de la plantilla. D’una banda, perquè “el treball no presencial augmenta la satisfacció i implicació, i és un mecanisme que permet optimitzar el temps de treball, i que, per tant, té un efecte positiu en la productivitat”. I, de l’altra, perquè “afavoreix la conciliació professional i familiar, la qual té com a objectiu actuar com a mesura reconeguda en diverses legislacions que progressivament va adquirint més importància i contingut”. Però la corporació també esgrimeix motius mediambientals, ja que s’estalvien desplaçaments, i la prevenció d’accidents laborals o la millora de l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.

Els empleats podran demanar teletreballar dos dies, però queden fora els dilluns i divendres. Escolliran entre dimarts, dimecres i dijous. L’autorització, que haurà de validar la junta de govern de la corporació després de passar pel departament encarregat dels recursos humans, serà per un màxim de 12 mesos renovables. L’autorització es podrà extingir per diversos motius, com ara necessitats dels serveis degudament justificades, l’avaluació desfavorable dels objectius fixats o l’incompliment dels compromisos en matèria de seguretat, protecció de dades i/o confidencialitat per part del treballador. Un canvi de lloc de treball també implica la finalització del permís. També hi pot haver suspensions temporals, com ara per problemes de funcionament de l’equip informàtic i dels sistemes de comunicació i connectivitat. La regulació fixa en 60 dies el termini màxim de resposta a una sol·licitud de teletreball.

La normativa fixa que les despeses de connectivitat són a càrrec del treballador, de la mateixa manera que les relacionades amb el manteniment dels equips si és que són del propi empleat. Hi haurà una comprovació prèvia de l’equip informàtic del funcionari per verificar que es compleixen els nivells de ciberseguretat necessaris.

També es preveuen circumstàncies excepcionals per les quals els treballadors públics poden fer la feina des del domicili. Per exemple, per situacions d’emergència derivades de plans de protecció civil o per indisposició d’un familiar directe.

Hi haurà un registre de la jornada de treball i la corporació apunta que “s’indicaran regles preventives amb l’establiment de franges horàries de disponibilitat obligatòria per interconnexió i coordinació, sempre dins l’horari de permanència obligatòria” per garantir el dret a la desconnexió digital de la plantilla.