L’‘Encamp en clau de llum’ brilla al parc de l’Ossa

L''Encamp en clau de llum' va fer brillar el nou parc de l’Ossa ahir a la nit revolucionant el format que anys enrere havia seguit. El programa va començar a les 22 h, amb la representació d’'Orgànic', amb l'Esbart Sant Romà, sent una petita síntesi de l'èxit recent de l'obra 'Ànima clara'. A sobre de l’escenari es va poder presenciar una harmonia destacada entre la dansa i la llum, amb l’essència característica de l’Esbart Sant Romà i la complexitat d'incorporar els diferents elements lumínics per anar a l’uníson i traslladar el públic a un context únic vinculat amb la natura.

Seguidament, a les 22.15 h, els assistents van canviar el focus d’atenció cap a l’escenari en forma de creu plantejat per desenvolupar l'espectacle '+' (suma), de Sound de secà. El grup va sorprendre el públic amb una representació que va combinar percussió, veu, dansa i poesia, tot envoltat d’un ritme alegre i atrevit que, inclús, va comptar amb la participació de part del públic creant ritmes sota la improvisació.

Finalment, a les 23.10 h i per tancar l'‘Encamp en clau de llum’, va iniciar l'obra 'Opia', de Marcel Fabregat. El productor musical va experimentar amb el piano i els llums, i altres instruments, creant diferents atmosferes i combinant a la perfecció amb l’entorn natural, aprofitant, per exemple, el soroll del riu passant just al darrere, entre altres elements.