El CAEE fa una mirada als anys 80 per il·lustrar el salt de la dictadura a la llibertat a Espanya

El Centre d'Art d'Escaldes-Engordany fa una mirada al passat per recordar els anys 80, una dècada especialment rellevant a Espanya. Amb l'exposició 'Els anys 80: La benedicció del caos' i mitjançant una gran varietat d'àmbits artístics, la mostra, que es pot veure fins al 5 d'octubre, pretén explicar com l'estat veí del sud va passar de viure en una dictadura plena de repressió a un estat de llibertat. Una programació amb sis activitats acompanyaran l'exposició per fer partícips els visitants de l'experiència. Així mateix, la directora del centre, Aurora Baena, ha destacat que les visites nocturnes de l'estiu estan ja quasi completes.