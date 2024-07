Bones ocupacions en els concerts del festival de jazz

Després del gran tret de sortida que va suposar aquest dijous el concert de Richard Galliano, el 40è Festival internacional de Jazz Andorra/Escaldes-Engordany ha continuat aquest divendres amb la rua inaugural i el jazz al carrer, amb Èlia Lucas i Kike Pérez Quintet. La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha posat en relleu la bona acollida que ha tingut el festival, ja que "més de cent" persones han adquirit l'abonament per a tots els concerts i les actuacions estan tenint una bona ocupació. De fet, el concert inaugural de Richard Galliano va estar al 70% i el d'aquest divendres a la nit, de Kyle Eastwood, ja està gairebé al 85%. I aquesta bona ocupació s'està registrant, ha valorat Gili "malgrat que hi ha molts esdeveniments", la qual cosa demostra que el jazz "té el seu públic".

De fet, Gili ha valorat que ara com ara s'estigui "retrobant el ritme que hi havia hagut fa molts anys" després que el festival es perdés i es recuperés el 2004, tot i que fos fa tres anys que va rebre l'impuls definitiu. Així, ha subratllat que el primer any hi va haver "molta il·lusió, el segon any més i aquest no tinc cap dubte que encara més". I a més ha remarcat que hi ha "un bon cartell" amb noms com Galliano, Eastwood, Andrea Motis i Toquinho. I més enllà dels grans cartells també ha manifestat que hi ha actuacions per a tots els públics.

Gili ha reivindicat que des de fa tres anys la corporació comunal torna a "creure" en un festival que va ser una referència quan va néixer i que després es va "perdre", ja que "no s'hi va creure tant com hi tornem a creure ara".

Tal com s'ha esmentat, encara falten alguns grans noms per desfilar per l'escenari del Prat del Roure, com Andrea Motis aquest dissabte; Toquinho & Camilla Faustino aquest diumenge. A més, hi ha cites a la plaça Coprínceps que porten el jazz al carrer.