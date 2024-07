La Serenalla Market de la Massana arrenca aquesta tarda

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El festival d’estiu de la Massana donarà el tret de sortida aquesta tarda a quatre dies de música, performances, sessions de ioga i benestar, compres, gastronomia i diversió. La temàtica d’aquest any és el joc, que estarà present tant a la decoració de l’espai com a les activitats. A més, hi haurà jocs perquè els assistents puguin jugar lliurament durant les seves estades.

La Serenalla és un esdeveniment multidisciplinar que combina benestar, gastronomia i sostenibilitat, que tindrà lloc al parc del Prat Gran del 4 al 7 de juliol, on hi haurà una seixantena d’estands, entre operadors de producte artesanal i vintage, gastronomia, pèrgoles i foodtrucks. Aquest any la Serenalla proposa viure experiències, des de banys de bosc a sessions de ioga, ecstatic dance o un taller creatiu en el qual els infants experimentaran amb textures amb els ulls tancats.

Cada vespre hi ha propostes diferents: dijous, projecció del musical “The Greatest Showman”; divendres, projecció del concert Coldplay Live 2012; dissabte, festa Studi 54 amb Dj Lisa Rose; i diumenge, gran festa de tancament amb Miqui Puig. Durant els quatre dies, també es compartiran diversos temes d’interès a l’Àgora, amb xerrades i debats però també amb tallers com el que es farà aquesta tarda durant la sessió inaugural sobre com estalviar energia, amb la col·laboració de Feda.