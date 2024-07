L’aparcament de Prat de la Creu tindrà 28 càmeres de vigilància

El comú d’Andorra la Vella va prendre la decisió d’instal·lar més càmeres de videovigilància arran dels actes vandàlics que es van registrar ara fa unes setmanes a l’aparcament de Prat de la Creu. I ja ha començat a posar fil a l’agulla per comptar amb aquests elements de vigilància. Així, ahir va sortir publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) l’adjudicació, per 9.557 euros, del cablejat per a aquestes càmeres. En total, la corporació comunal preveu la instal·lació de disset aparells repartits per les diferents plantes de l’aparcament. Actualment, aquesta infraestructura compta amb onze càmeres i, per tant, quan acabi la instal·lació de les que es volen posar ara en total n’hi haurà 28.

El comú de la capital preveu la instal·lació d’una càmera a la planta zero i dues per planta entre la primera i la cinquena i a les tres soterrànies. Actualment, l’aparcament té onze aparells de vigilància, sis a les plantes soterrades i cinc a la planta baixa.

La inversió total que el comú preveu destinar a aquesta instal·lació és de 16.500 euros, comptant el cablejat i la compra d’una desena d’aparells, per un valor estimat de 7.000 euros. I és que, tal com s’informa, la corporació ja compta amb algunes càmeres, motiu pel qual no cal que adquireixi les disset que està previst que instal·lin. Les càmeres estaran bàsicament ubicades enfocant els ascensors i una cobrirà l’altra, és a dir, que s’evitaran angles morts.

Cal recordar que arran dels actes vandàlics que van afectar diferents vehicles estacionats a l’aparcament, el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, va anunciar que el primer pas seria instal·lar les càmeres i que també s’estudiaria una limitació d’accés a les plantes que són exclusivament d’aparcament, és a dir, que no són de pas per als vianants. El comú d’Andorra la Vella va dir que hi hauria una limitació de l’accés a les plantes de l’aparcament comunal de Prat de la Creu a les persones que hi hagin estacionat el vehicle. Així, les portes estaran tancades i, per obrir-les, caldrà disposar de la targeta PK o un tiquet d’estacionament. Els ascensors que connecten Prat de la Creu amb la plaça del Poble continuaran sent de lliure accés, segons va explicar Surana fa un mes.

Sobre aquest punt de limitar l’accés mitjançant barreres, en tot cas es plantejarà en un futur. De moment s’instal·laran les disset càmeres de vigilància.

Des de l’últim acte de vandalisme no s’ha tornat a produir cap incident a l’aparcament. Tot i així, les mateixes persones han tornat a actuar a Escaldes, concretament en un pàrquing privat de la parròquia. Dimarts van aparèixer tres cotxes amb pintades i els responsables de la concessionària d’aparcaments soterranis estan molt enfadats. No hi ha hagut cap denúncia.

