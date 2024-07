detail.info.publicated Redacció Encamp detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú d’Encamp va informar que ha obert les instal·lacions de la piscina de la Mola de 10 a 20 hores fins al 7 de setembre. Pel que fa a les tarifes, l’entrada diària serà de 7,80 euros per als adults i de 4,40 euros per als infants i sèniors, amb un descompte del 10% per als usuaris del Carnet Jove en ambdues franges.