Els membres del jurat de Viles Florides van recórrer ahir la Massana i es van mostrar interessats per la jardineria sostenible que s’està implantant arreu de la parròquia com, per exemple, el jardí sec de les Fontetes. El moviment Viles Florides va néixer fa 12 anys per promoure la transformació dels espais públics en zones verdes.