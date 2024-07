detail.info.publicated Redacció La Massana detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La parròquia posa en marxa el projecte la Massana Ciclista per oferir la millor experiència als aficionats a la bicicleta, tant de muntanya com de carretera. Compta amb la participació de setze establiments que volen millorar l’estada dels ciclistes i que els oferiran menús especials, aigua per omplir els bidons o eines per fer ajustos a la bici.