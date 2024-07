Andorra la Vella enceta l’oferta turística d’estiu

Entre el 6 de juliol i el 31 d’agost, els ciutadans, visitant i turistes podran escollir entre set propostes diferents, per conèixer i gaudir de la parròquia. Un dels objectius de l’oferta d’aquesta edició és potenciar el vessant cultural de la parròquia, per la qual cosa s’ha innovat amb una nova visita teatralitzada als entorns de Santa Coloma: ‘Els (més) frescos de Santa Coloma’, que farà submergir els visitants, amb el tradicional toc d’humor, en la recerca dels frescos suposadament perduts de l’església, així com descobrir altres tresors amagats de Santa Coloma, segons ha explicat el comú en un comunicat.