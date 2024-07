La piscina de la Mola obre les seves portes fins al 7 de setembre completament renovada

El Comú d'Encamp ha informat que ha obert les instal·lacions de la piscina de la Mola de 10 h a 20 h fins al pròxim 7 de setembre. Pel que fa a les tarifes, l'entrada diària serà de 7,80 euros per als adults i 4,40 euros per als infants i sèniors (majors de 65 anys), amb un descompte del 10% per als usuaris del Carnet Jove en ambdues franges.

L'abonament per a tot l'estiu serà, en el cas dels socis que tinguin abonament anyal dels centres esportius de la parròquia, de 29,40 euros per als adults i 14,40 euros per als infants i majors de 65 anys. Per als usuaris que no siguin socis, l'abonament tindrà un cost de 100 euros per als adults i 52 euros per als infants i majors de 65 anys, amb un 20% de descompte per als usuaris del Carnet Jove.

Treballs de remodelació 2022-2024

Les últimes actuacions a la piscina de la Mola han consistit, primerament, a refer la impermeabilització de la piscina, a més de substituir els sortidors exteriors, formant part de la segona fase del projecte, que s'ha desenvolupat durant l'any 2023 i aquest 2024.

D'altra banda, també s'han fet actuacions a la zona aquàtica, substituint la primera reixa perimetral de recollida d'aigua per una nova i la gespa artificial al voltant del perímetre de la piscina per un nou paviment antilliscant. En aquesta zona també s'han mogut les baranes perimetrals.

A més, s'han realitzat millores en el sistema de climatització de l'aigua, s'ha instal·lat una lona i s'han col·locat ancoratges a terra per poder tapar la piscina a l'hivern i allargar-ne així la seva vida útil.

En la zona del bar, s'ha enderrocat el paviment exterior i interior per col·locar el mateix model de paviment que en la zona de piscina, i un paviment continu en la nova cuina i barra de bar. S'han enderrocat també les parets existents del bar i de la cuina per fer una nova distribució, i s'ha subministrat nou mobiliari i un nou equipament per la cuina i el bar.

A la pista de voleibol s'ha construït un mur de formigó armat per sostenir l'aportació de sorra de platja, s'ha ampliat la profunditat del sorral arribant a 50 cm de profunditat, tal com demana el reglament de vòlei Platja, s'han impermeabilitzat, arrebossat i pintat els murs existents i s'ha instal·lat una barana en el mur que confronta amb el riu. Tanmateix, s'han col·locat nous pals metàl·lics per a la xarxa de voleibol, noves xarxes i un nou punt de neteja pels peus a la sortida del sorral.