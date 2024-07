Els concessionaris tanquen una quinzena de vendes de la fira del vehicle d'ocasió de Sant Julià

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La sisena edició de la fira del vehicle d'ocasió que es va celebrar a Sant Julià de Lòria fa un parell de setmanes va tancar les portes amb mig centenar de vehicles venuts i amb diverses operacions pendents de concretar. Ja fos per dubtes del potencial client o per qüestions de finançament, les vendes van quedar en suspens un cop acabada la fira, tot i que es van mantenir contactes.

Ara, el departament de Reactivació Econòmica del comú lauredià ha fet el seguiment entre els diferents concessionaris que van estar a la mostra i aquests asseguren que en els dies posteriors han tancat una quinzena d'operacions que cal sumar a les que es van consumar durant la fira.

Per tant, el total de vehicles venuts és de 65, la qual cosa suposa que més d'un de cada quatre dels que estaven exposats ha acabat adquirit pels compradors, ja que el volum total que es podia contemplar al recinte firal era de 250 unitats. Una xifra força positiva en un moment en què el sector de l'automòbil no passa pel millor moment.

La consellera de Turisme, Judith López, s'ha mostrat satisfeta perquè "amb aquestes xifres només podem que reiterar l'èxit d'aquesta edició de la fira". I ha recordat que el dia de la cloenda de la mostra, quan es va fer balanç, "ja vam anticipar que hi ha compradors que es dediquen a veure vehicles durant el cap de setmana i s'ho repensen els dies posteriors i això ha propiciat aquestes vendes addicionals".

López ha assegurat que el comú continuarà apostant per aquesta fira perquè "no només permet moure el sector del vehicle, sinó sobretot donar vida al nostre comerç i els nostres restauradors". De fet, "hem rebut un bon retorn de com els havia anat aquell cap de setmana que és també el nostre objectiu, que vingui gent al poble".