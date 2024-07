La Massana presenta la campanya turística d'estiu

Sortides a cavall per la MassanaLa Massana

Demà dona el tret de sortida la programació turística d’estiu del Comú de la Massana, que ofereix activitats diàries per descobrir l’entorn natural i cultural de la parròquia, sota l’eslògan de “A la Massana Més”, creat fa uns mesos amb la intenció de posar en valor l’oferta de la parròquia.

Les experiències de natura són les protagonistes dels mesos d’estiu, amb excursions a cavall al Pla de l’Estany, en ple Parc Natural del Comapedrosa i sortides guiades a la muntanya, amb diferents nivells de dificultat, Després de l’èxit de l’any passat, continuen les sortides d’observació del cel nocturn al Coll de la Botella. “Les activitats astroturístiques s’han convertit en un dels eixos de l’oferta massanenca i per això durant tot l’estiu tindrem tres activitats setmanals, que combinen l’observació astronòmica amb la gastronomia, que és un altre dels nostres pilars estratègics”, assegura la consellera de Turisme, Mònica Solé.

Una altra de les novetats, que es farà com a prova pilot, són les sortides amb buggy des del peu de l’estació d’Arinsal fins al Port Negre. Aquesta activitat va lligada a l’obertura del telecabina d’Arinsal, per tal d’oferir un al·licient als turistes quan arriben a l’estació, a més de la possibilitat de fer una excursió a peu i gaudir de la terrassa del Polar Bar, situat a 1.915 metres. “De moment hem programat dues sortides els dissabtes per veure si la proposta té bona acollida i en base a la resposta anirem perfilant l’oferta”, assegura Solé. El telecabina estarà obert durant tots els caps de setmana d’estiu, fins el 8 de setembre. Les persones que s’allotgin o facin alguna consumició als establiments d’Arinsal tindran l’entrada del telecabina gratuïta.

La programació massanenca inclou també activitats en família, com el recorregut pel Bosc dels menairons, la cerca del Tamarro, el joc de pistes Salvem la Serenalla o els escape rooms a l’aire llure.

La web turística visitlamassana.ad ofereix, d’una forma visual i atractiva, informació completa de totes les rutes, activitats i esdeveniments perquè tant els turistes com el públic local puguin planificar les seves vacances.