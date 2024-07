La intervenció de la Farga del Madriu finalitzarà aquest any

Coincidint amb el 20è aniversari de la declaració de la Unesco de la vall del Madriu-Perafita-Claror com a patrimoni de la humanitat, s'ha presentat el projecte d'intervenció sobre la Farga del Madriu pel 2024, amb el qual, si no hi ha cap imprevist, s'haurien d'enllestir els treballs de terreny sobre el jaciment arqueològic. "Just avui fa vint anys de la declaració com a patrimoni de la humanitat d'un jaciment singular i excepcional", ha destacat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, durant la presentació de la campanya.

El projecte, pilotat pel departament de Patrimoni Cultural del ministeri de Cultura, Joventut i Esports, i que compta amb la col·laboració de la comissió gestora de la vall del Madriu-Perafita-Claror, té per objectiu salvaguardar aquest jaciment arqueològic declarat bé d'interès cultural (BIC) que és un dels atributs del Valor Universal Excepcional (VUE) de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, inscrita com a patrimoni de la humanitat per la Unesco.

Entrant al detall dels treballs previstos per a aquest estiu, es restauraran els vestigis de les dues cases existents al jaciment, l'una del segle XVIII i l'altra del XIX. Segons ha explicat el coordinador del projecte i tècnic de Patrimoni Cultural, Olivier Codina, aquesta darrera presenta la peculiaritat de disposar de dos forns de pa que són testimonis del paper destacat de la botiga que albergava aquesta farga aixecada a prop de 2.000 metres d'altitud.

Al llarg del mes d'agost també s'intervindrà en diferents elements arquitectònics associats a la conducció i l'emmagatzematge de l'aigua. A més, es restituirà el baix forn atípic d'aquesta fàbrica i, d'acord amb el pla de conservació, es restaurarà l'entorn del jaciment per tornar-li el seu estat inicial.

Pel que fa a l'arqueologia, els treballs se centraran en diversos edificis agropecuaris que comparteixen el mateix espai que la farga. El seu estudi ha de permetre, segons Codina, perfilar i aprofundir el coneixement sobre l'ocupació anterior a la siderúrgia per incloure el coneixement de la fase siderúrgica en la lectura històrica del paisatge de la Vall del Madriu. Finalment, també s'instal·laran els senyals del circuit d'interpretació de la farga.

Un cop finalitzats els treballs sobre el terreny, es duran a terme altres projectes per impulsar el coneixement sobre la Farga del Madriu. D'una banda, s'editarà una monografia sobre la història de la producció del ferro a l'oest dels Pirineus i, d'altra banda, en l'àmbit turístic, s'actualitzarà la guia de l'itinerari siderúrgic del Madriu i, en coordinació amb l'associació europea, s'iniciarà la implementació del sender transfronterer de la Ruta del Ferro als Pirineus.

Durant la campanya, del 5 d'agost al 30 de setembre, cada dijous s'organitzaran visites guiades al jaciment. També es durà a terme la formació professional iniciada l'any 2021 i s'espera que l'alumnat pugui examinar-se per obtenir el títol oficial d'obrers professionals en pedra seca, atorgat per l'escola francesa especialitzada ABPS. A més, el campament albergarà els joves del campus Unesco organitzat per la Comissió de Gestió i el comú d'Escaldes-Engordany i se'ls hi impartirà uns cursos de sensibilització en aquesta tècnica.