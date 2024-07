detail.info.publicated Redacció Encamp detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú d’Encamp va fer ahir un homenatge pòstum a Francesc Viladomat durant la festa major del Pas de la Casa. Cada any, per la festivitat, s’homenatja alguna personalitat i enguany ha estat Viladomat, pel seu llegat al Pas i per ser el pioner de l’esquí andorrà. Familiars de Viladomat van ser presents a l’acte.