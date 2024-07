Empresa externa per cobrir les mancances a Higiene

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’efecte de la construcció i que sigui una feina “poc agraïda” dificulten que el comú d’Andorra la Vella pugui atreure personal per al departament d’Higiene, que des de fa anys pateix manca de personal. El fet que hi hagi quatre vacants que estan en procés de cobertura i cinc persones de baixa de llarga durada han portat el comú a contractar una empresa privada per poder comptar amb prou efectius per fer front a les necessitats del servei. El conseller de Serveis Públics, Jordi Cabanes, destaca que la construcció necessiti ara com ara molta mà d’obra comporta que molts dels possibles candidats marxin a treballar a aquest sector, ja que estan més ben pagats, i afegeix que el fet que sigui una feina que implica haver d’estar al carrer, amb l’escassa recompensa que “quan acabes de netejar” hi ha qui “ho torna a deixar brut”, resta atractiu a les places que ofereix el comú.