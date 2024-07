El comú de Sant Julià garantirà que el lloguer dels pisos tutelats és accessible

El comú de Sant Julià de Lòria encarregarà un estudi de viabilitat sobre el projecte de pisos tutelats per a majors de 65 anys. L’informe haurà de determinar, entre altres coses, quins preus cal fixar per al lloguer de les habitacions. Per calcular l’import, també es tindran en compte raons d’eficiència econòmica, però el criteri principal haurà de ser l’accessibilitat. “Els preus hauran de ser accessibles per a totes les persones que puguin accedir als serveis de l’equipament”, va assegurar el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, en declaracions al Diari.

El projecte tirarà endavant. Els donants privats hi posaran el terreny –una parcel·la de 1.000 metres cedida pels marmessors de Climent Riera i situada a l’entrada sud del poble– i un fons de sis milions d’euros. El comú lauredià, per la seva part, hi invertirà tres milions d’euros en els propers quatre anys (el projecte executiu i la direcció d’obra, de fet, els ha finançat el comú). També hi participarà el Govern, amb una aportació prevista de sis milions d’euros.

Cairat està convençut que l’executiu s’implicarà en el projecte. “Hi ha el compromís de participar en la fundació” que gestionarà els pisos, afirma el cònsol. En aquest organisme estaran representades, a part de les administracions, la Fundació Privada Julià Reig, la Creu Roja, Bomosa i els marmessors dels donants privats. “La impressió que he tingut de les reunions amb el Govern per tractar aquesta qüestió és bona”, va apuntar el mandatari. En qualsevol cas, si el Govern decidís finalment no aportar-hi diners, el projecte no s’aturaria.

El concurs per adjudicar l’estudi de viabilitat va publicar-se al BOPA al començament d’aquest mes. El termini per presentar-hi ofertes es tancarà el proper 24 de juliol a la una de la tarda. Les ofertes s’obriran el 26 de juliol a les nou del matí.

CENTRE DE DIA

El cost de construcció dels pisos tutelats pujarà a uns 16 milions d’euros, segons l’estimació del comú. Aquest any, s’hauria de tancar el finançament del projecte, completar la constitució de la fundació i redactar les bases del concurs per adjudicar les obres. Els treballs podrien començar el 2025 i enllestir-se el 2027.

El projecte preveu la construcció d’un complex residencial compost per tres blocs de pisos, que en total acollirà 54 apartaments de 50 metres quadrats cadascun. Aquests pisos estaran connectats entre ells per uns jardins interiors i cada habitatge estarà equipat amb sistemes motoritzats per proporcionar un millor acompanyament a la gent gran. L’equipament disposarà, a més, d’un centre de dia amb capacitat per a una trentena de persones.

CLAUS

1. ESTUDI DE VIABILITAT DELS PISOS TUTELATS

El comú de Sant Julià de Lòria ha convocat un concurs per adjudicar un estudi de viabilitat dels pisos tutelats per a majors de 65 anys.

2. EL PREU HAURÀ DE SER ACCESSIBLE

El criteri principal per fixar el preu que hauran de pagar els usuaris és l’accessibilitat. També podran considerar-se factors d’eficiència econòmica.

3. IMPLICACIÓ DEL GOVERN EN EL PROJECTE

El cònsol major està convençut que el Govern s’implicarà amb una aportació econòmica en el projecte, que en qualsevol cas no s’aturarà.