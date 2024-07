El comú de la capital dona feina a 22 joves en el reformat Projecte Curulla

El comú d'Andorra la Vella ha iniciat aquest dilluns la nova edició del programa Curulla amb 22 joves que entraran a formar part de l'administració pública durant els mesos d'estiu. Una iniciativa en la qual es va anunciar una reforma sobre les àrees de treball dels joves, i que s'ha ampliat a diversos departaments com esports, social, cultura, entre altres. En la jornada inicial, s'ha preparat tota una sèrie de formacions per conèixer les qualitats i competències dels treballadors públics. "Encara que sigui durant un mes, formaran part de l'administració pública i d'alguna manera volem que coneguin quines són aquelles característiques bàsiques d'un treballador públic" ha al·legat la cap de Servei de Joventut i Participació Ciutadana d'Andorra la Vella, Patty Bafino.

En conseqüència, la corporació ha pogut valorar la visió dels joves envers la funció del treballador públic, on també s'han trencat els diferents estigmes presents en la societat. "Quasi tots començaran a treballar amb feines d'àmbits que els agraden a ells. Això va lligat també a una vocació i crec que és una oportunitat pels joves de la parròquia" ha esmentat.

Així doncs, el programa serveix per introduir a aquells joves d'entre 16 i 17 anys que encara no poden entrar al mercat laboral estival amb una primera empremta laboral. "Com a administració pública creiem que toca poder fer aquest cop de mà" ha confirmat la cònsol menor de la parròquia, Olalla Losada. "Es presenten 88 persones i al final acabem contractant 44 que és dividint-ho en els dos mesos" ha revelat. El procés de selecció és senzill. Primerament, es realitza un examen on s'avaluen els seus coneixements. Després, es fa una entrevista personal on es valoren les aptituds i projeccions de cadascun, fet que també serveix a la corporació comunal com a mètode de classificació per saber en quin departament romandran.

Un projecte que té dos vessants, "donar oportunitat que els joves puguin treballar, però també que siguin els nostres ambaixadors, que coneguin des de dintre com és el comú i que ho puguin ensenyar a la resta de gent de la parròquia" ha qualificat la cònsol menor. En aquest sentit, Bafino ha assenyalat que "és important fer-los participar, no només donant normes i tasques, sinó que ells puguin incorporar la seva mirada sobre el que poden oferir". La jornada de dimarts servirà perquè els joves coneguin les expectatives del departament concret, on s'explicaran els seus objectius.

En aquest sentit, s'ha especificat que els joves es distribueixen entre els departaments de Cultura (7), Esports (12), Serveis Públics (5), Social (10) i Turisme (9) i que, al llarg de l'estiu, podran gaudir de l'acompanyament dels treballadors públics del Comú en cada vessant per conèixer, de primera mà, com és la feina que duen a terme al dia a dia. Els joves seleccionats tenen una jornada laboral de 5 hores de dilluns a divendres. Finalment, Losada ha manifestat que el darrer dia de l'estada al comú, es farà una valoració de la tasca dels joves i se'ls atorgarà un certificat de reconeixement que acreditarà la seva feina i els sumarà puntuació per a possibles futures feines a l'administració comunal.