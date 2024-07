El cicle musical Nits Obertes d'Ordino tindrà sis concerts

La música torna aquest estiu a Ordino amb una nova edició del cicle Nits Obertes. L'esdeveniment d'enguany tindrà sis concerts, un més que l'any passat, i tres d'aquests es realitzaran en altres poblacions de la parròquia d'Ordino. Aquesta és la gran novetat de la vint-i-vuitena edició de la proposta, ja que fins ara les actuacions sempre s'havien executat a Ordino. D'aquesta manera, Llorts, La Cortinada i Sornàs acolliran un espectacle aquest estiu. El festival arrencarà el 10 de juliol i finalitzarà el 28 d'agost. Tots els concerts se celebraran els dimecres i començaran a les nou de la nit.

"L'objectiu d'aquesta diversificació d'espais i localitats és per donar a conèixer altres espais i per donar vida als diferents restaurants i bars de les diferents poblacions de la parròquia d'Ordino", ha explicat la consellera d'Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social del comú d'Ordino, Mònica Armengol. La intenció també és "donar a conèixer espais culturals, com les esglésies que estaran obertes durant aquests vespres de concert" i per poder atreure a un "públic diferent", ha detallat la consellera comunal.

Per aquest motiu hi haurà un espectacle musical més a la programació respecte a la passada edició. Tres d'aquests es faran a Ordino i la resta en altres indrets de la parròquia. "Com que és el primer any que provem de canviar el lloc dels concerts cap a ribera amunt, hem escollit la meitat dels concerts, però sí que la voluntat seria poder-ho fer a tots els pobles de la parròquia", ha comentat Armengol.

Un any més l'activitat cultural tindrà accent andorrà i és que la majoria dels artistes són del país o hi estan establerts. De fet, aquesta és una altra de les finalitats que es marca el comú. "Les Nits Obertes tenen l'objectiu de donar oportunitats als grups locals", ha esmentat Armengol. Obrirà el cicle el trio Monie & The Awesomes Boys Tercet el 10 de juliol a la plaça major d'Ordino. El grup oferirà un repertori musical variat amb diferents estils, com per exemple soul, jazz, blues, gòspel o rock, i amb cançons en diferents idiomes.

La segona funció serà a càrrec de Guillem Pérez el 17 de juliol al pàrquing de Llorts. Jonaina Salvador i David Sanz pujaran a l'escenari el 24 de juliol en els jardins de l'església de La Cortinada amb una proposta anomenada 'Els tons humans'. El duet tocarà un conjunt de cançons del compositor castellà José Marín, pel qual serà un reflex de la vida en els palaus de la cort reial espanyola del segle XVII.

Aquesta vegada també hi haurà cabuda per la música electrònica, com ja es va potenciar en l'última ocasió. "L'any passat vam veure que tenia molt d'èxit i aquest any hem continuat apostant pels discjòqueis", ha comentat la cap de departament d'Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, Anna Call. Es produiran dues sessions, la primera serà a través de John Holt el 7 d'agost a la plaça major d'Ordino i el dj Robznow serà l'encarregat de tancar el festival el 28 d'agost en el mateix escenari. Finalment, el penúltim concert serà interpretat per la cubana i resident al país, Lianet Mojena, a la plaça de Sornàs el 21 d'agost.

En cas de pluja, el comú ha previst altres ubicacions per tal de no ajornar cap de les sis actuacions. El concert de Monie & The Awesomes Boys Tercet es faria a la sala la Buna, el de Guillem Pérez se celebraria a l'església de Llorts, mentre que el de Jonaina Salvador i David Sanz seria a l'església de la Cortinada. El de John Holt seria al restaurant Borda 1880, el de Lianet Mojena al Bar Restaurant Les Fargues i el de Robznow en el restaurant Vertical Límit.