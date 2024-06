El risc de despreniments a la zona del vial és alt, segons el Govern

Les boques d’accés al futur túnel de Rocafort –és a dir, el tram per acabar de la desviació de Sant Julià de Lòria– estan catalogades com a zones de perillositat de caiguda de rocs mitjana i alta, segons la cartografia oficial de riscos naturals geològics i geotècnics de Govern.

L’executiu va encarregar un estudi el febrer d’aquest any per determinar quin és el risc de despreniment d’elements rocosos en el vessant de la muntanya de Rocafort. El tram analitzat va des de l’enllaç amb l’avinguda Francesc Cairat a l’encreuament amb el carrer Isidre Valls fins a la connexió del túnel amb la plaça Laurèdia. L’informe conclou el que ja se sospitava: hi ha una necessitat de protecció de les zones de la boca. Només així es podrà garantir als usuaris de la futura desviació “una perillositat residual acceptable”. Dit d’una altra manera, unes condicions segures.

El projecte d’instal·lacció de les proteccions del futur vial lauredià inclouen, a la boca nord, la col·locació de diversos trams de barrera dinàmica combinats amb l’estabilització de grans masses rocoses. Les barreres dinàmiques seran de fins a deu metres d’altura i tindran una capacitat d’absorció de fins a 8.000 kJ –per tant, podria aturar amb èxit un bloc de 20 tones de pes que impactés a 100 quilòmetres per hora–. Les barreres dinàmiques estan formades per malles de cable muntades sobre pals articulats per la base, estructura que permet dissipar energia generada pel moviment de les roques.

A la boca sud del túnel s’instal·laran barreres dinàmiques de fins a vuit metres d’altura i amb una capacitat d’absorció de fins a 5.000 kJ. En aquest cas també es complementarà la protecció amb l’estabilització de masses rocoses.

LICITACIÓ

Els treballs de protecció de la zona on es construirà el túnel encara s’han d’adjudicar, però ja s’han licitat. El termini d’execució previst pel Govern per les obres s’estima en nou mesos. La memòria del plec de bases del concurs puntualitza que poden haver-hi parades tècniques per raons de seguretat laboral, sobretot per la possible caiguda de blocs en èpoques de fortes pluges. També es preveuen aturades dels treballs per qüestions meteorològiques –és a dir, quan hi hagi gelades intenses–, apunta el document publicat per l’executiu.

Les obres es faran en terrenys de propietat comunal. A la zona on s’obrirà la boca sud del túnel hi ha una línia elèctrica en desús, que s’haurà de desmuntar per facilitar la descàrrega de material amb helicòpter. Mentre durin els treballs, es prendran totes les precaucions necessàries per garantir la seguretat dels usuaris de la carretera i la població. Un cop s’hagin enllestit, s’haurà de fer una restauració ambiental del vessant.

La perforació del túnel començarà cap a la primavera de l’any vinent. El desviament disposarà de tres carrils, tindrà uns 200 metres de llargada i connectarà la zona de la borda de l’Huguet amb l’entrada al vial, ja construïda, situada just després de la rotonda del túnel de la Tàpia. Aquest traçat permetrà reduir la massa de vehicles que circulen pel tram central de l’avinguda Francesc Cairat i la rotonda del túnel de la Tàpia.

La previsió del Govern és que les obres costin uns 24 milions d’euros. La xifra final podria variar arran de factors eventuals com increments del preu dels materials. Sigui com sigui, l’executiu hi destinarà vuit milions anuals als pressupostos del 2025, el 2026 i el 2027.

Les obres del vial lauredià van accelerar-se el gener d’aquest any gràcies a un acord entre el grup parlamentari Demòcrata, el de Ciutadans Compromesos i el de Concòrdia. En les converses també va participar el cònsol major lauredià, Cerni Cairat.