Francesc Viladomat és homenatjat pel seu llegat a la festa major del Pas de la Casa

El comú d'Encamp ha fet un homenatge pòstum a Francesc Viladomat durant la festa major del Pas de la Casa. Cada any per la festivitat s'homenatja alguna personalitat i enguany se li ha fet a Viladomat, pel seu llegat en el Pas de la Casa i per ser el pioner de l'esquí a Andorra. Familiars de Viladomat, entre els quals els seus fills, Cristina i Xavi Viladomat; com també una neta, Ariadna; han estat presents a l'acte, pel qual se'ls hi ha entregat un ram de flors i un obsequi de fusta.

"Era l'any 1957 quan en el Coll Blanc s'hi posava el primer teleesquí tirat per un motor d'un camió i mirem avui on som", ha exposat el cònsol menor del comú d'Encamp, Xavier Fernàndez, durant el discurs que ha fet a l'homenatge. "Estem molt contents perquè és un any molt especial pel fet que el comú d'Encamp ha aprovat una nova concessió que només aportarà millores al Pas de la Casa i crec que la coincidència ha fet que, per part pel departament de Cultura i els membres de la comissió de festes, hagin decidit fer aquest homenatge a Francesc Viladomat, que tant ha aportat al Pas de la Casa", ha afegit Fernàndez.

L'homenatge també ha servit per inaugurar la nova caseta de turisme del carrer Sant Jordi. Aquesta actuarà com a punt d'informació turística. A l'interior s'hi pot trobar una pantalla tàctil i també uns plafons informatius sobre la història del Pas de la Casa. "Ens vam comprometre en el mandat passat a construir una nova caseta que fos una rèplica de la primera caseta, la que va ser encarregada el 1967", ha manifestat la consellera del comú Verònica Solsona.

Aquest matí també s'han portat a terme altres activitats de la festivitat. Com per exemple el pintacares infantil, un taller on molts infants hi han passat perquè els pintessin la cara. A la tarda, si el temps ho permet hi ha previstes les últimes propostes de la celebració, ja que aquest diumenge és el tercer i darrer dia d'activitats.