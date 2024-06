El Festival d’Astronomia Andorra Comapedrosa aplega 700 visitants

El Festival Astronòmic Andorra Comapedrosa ha aplegat unes 700 persones i 25 voluntaris, a banda de l'equip organitzatiu. Durant l’apagada de llums del poble d’Arinsal el cel estava parcialment cobert però gradualment es va anar obrint, cosa que va permetre fer tant l’observació amb telescopis com les rutes guiades per les constel·lacions i la seva mitologia, amb diverses sessions amb català com amb castellà.

En les observacions amb els telescopis, els assistents hi van poder veure diferents objectes del cel profund, concretament, sistemes múltiples d’estrelles: d’una banda, Albireo, una doble estrella, una blavosa i l’altra groguenca i d’altra banda Mizar, una estrella situada dins constel·lació de l’Ossa Major, al costat de la seva companya Alcor. Les observacions es van realitzar amb guies Starlight que van explicar al públic les propietats físiques de les estrelles. La vetllada va estar amenitzada per l’espectacle musical de Gerard Marsal, que convidava gaudir de l’espectacle del cel nocturn.

El comú de la Massana ha informat que durant tot l’estiu es faran diverses sortides per observar la immensitat del cel nocturn.