detail.info.publicated Redacció Encamp detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La festa major del Pas de la Casa va viure ahir la segona jornada amb diferents activitats per a tots els públics. Tot i que el temps no va acompanyar, molts dels veïns i veïnes no es van fer enrere i van participar en alguns dels actes programats. Amb temperatures fresques, diversos valents es van atrevir a participar en les activitats aquàtiques.