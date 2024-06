Andorra la Vella recorre a una empresa externa per cobrir les mancances a Higiene

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'efecte de la construcció dificulta que el comú d'Andorra la Vella pugui atreure personal per al departament d'Higiene, que des de fa anys pateix d'aquesta mancança de personal. El fet que hi hagi quatre vacants que estan en procés de cobertura i cinc persones de baixa de llarga durada han portat el comú a contractar una empresa privada per poder comptar amb els efectius suficients per fer front a les necessitats del servei.

El conseller de Serveis Públics, i de Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, destaca que la construcció precisi ara com ara de molta mà d'obra fa que molts dels possibles candidats marxin a treballar a aquest sector, ja que estan millor pagats i afegeix que el fet que sigui una feina que comporta haver d'estar al carrer amb l'escassa recompensa que "quan acabes de netejar" hi ha qui "ho torna a deixar brut" resta atractiu a les places que ofereix el comú.

Des de fa uns anys, però, el comú paga una prima específica per fer "més atractiva" la feina. Malgrat tot, ara com ara hi ha les baixes abans esmentades i mentre s'acaba de consolidar la plantilla amb quatre noves incorporacions es compta amb el suport d'una empresa privada que aporta quatre treballadors, tres dels quals de forma fixa i un quart que cobreix els dies de festa, ja que cal recordar que el servei s'ofereix els set dies de la setmana.

Cabanes concreta que a més de les cinc persones de baixa de llarga durada ara com ara hi ha quatre vacants, dues de les quals de xofers, una de cap de servei i un a altra de cap d'àrea. Pel que fa a les dues primeres, els candidats ja han passat el concurs i s'està pendent de la incorporació d'aquestes dues persones, ja que provenen d'altres comuns i cal complir els terminis establerts. Pel que fa al cap de servei, ara s'està pendent dels resultats de l'entrevista per a la incorporació més o menys immediata de la persona escollida. I quant al cap d'àrea, es va fer un concurs intern i no s'ha presentat ningú i ara s'optarà per fer una convocatòria externa. El servei compta amb 38 persones, segons detalla Cabanes.

La neteja dels carrers és una de les qüestions 'polèmiques' a la parròquia i el conseller destaca que es vol incidir molt en la crida al civisme. Per això ja es treballa en campanyes de comunicació. La primera de les accions serà publicar una planificació de les neteges a la web, "així el ciutadà veurà realment les neteges que es fan". I és que el conseller de Serveis Públics destaca que "la feina del comú és potenciar la neteja" i que per aquest motiu s'ha contractat una empresa privada i també es fa "el màxim" per poder comptar amb els recursos materials necessaris, per la qual cosa es preveu la compra de vehicles i més maquinària. Però també recorda que hi ha punts on es passa a netejar i al cap de poca estona ja torna a estar brut. "Passen al matí i està impecable i a la tarda torna a estar brut". Per aquest motiu, explica que cal que la gent sigui cívica i entre tots es faci un esforç per mantenir neta la via pública.

Una altra acció és avaluar la possibilitat de posar més pipicans, per facilitar al màxim que els propietaris de gossos tinguin al seu abast les eines necessàries per implicar-se també en mantenir els carrers nets.