Totes les famílies de l’edifici de les esquerdes ja han trobat alternativa

Tots els veïns del número 28 de l’avinguda Santa Coloma han trobat un lloc on viure mentre durin les obres de rehabilitació de l’edifici. Fonts del departament de Social del comú d’Andorra la Vella van confirmar ahir al Diari que totes les famílies tenen una alternativa habitacional. Les que no s’allotgen en un pis de lloguer ho fan en hotels o a casa de parents. Fa tot just una setmana quatre famílies de l’immoble encara no sabien on anirien. A l’abril la corporació els havia anunciat que el 30 de juny –és a dir, demà– deixaria de pagar-los l’allotjament.

El departament de Social ha mantingut el contacte amb les famílies fins a l’últim moment. Algunes han manifestat al comú que no poden assumir el cost econòmic del reallotjament i la corporació els ha derivat al departament d’Afers Socials del Govern perquè els doni el suport necessari. Una part dels inquilins ha viscut l’últim any en pisos de l’edifici Jovial, propietat del comú i destinat a l’emancipació juvenil.

Quan podran tornar a casa, els veïns del número 28 de l’avinguda Santa Coloma? Les obres de rehabilitació de l’edifici van començar fa prop d’un mes i acabaran, si es compleixen les previsions, cap al setembre o l’octubre. Els treballs es desplgaran en tres fases. En primer lloc, s’estudiarà l’abast de les esquerdes. En segon lloc, es reforçaran els fonaments de formigó armat de l’immoble. Finalment es repararan els elements danyats dels pisos, com ara les parets.

Els veïns dels dos edificis de les esquerdes –el del número 30, l’Hotel Bellpí, també està malmès– van haver de marxar de casa per segona vegada el 30 d’agost del 2023. Des d’aleshores no hi han pogut tornar. La segona quinzena de febrer ja havien estat desallotjats. El comú ha pagat l’allotjament temporal a bona part de les famílies que hi vivien, així com les obres de consolidació del subsol i els fonaments que s’hi han fet. La factura per a la corporació ha pujat a gairebé mig milió d’euros.

Les esquerdes als dos edificis van detectar-se per primera vegada el maig del 2022. Amb el temps van eixamplar-se, i vuit mesos més tard els tècnics van recomanar desallotjar els veïns per fer-hi treballs de reforç dels fonaments. Aquesta intervenció d’urgència no va impedir que les esquerdes es reobrissin. Les obres en marxa haurien de garantir el retorn dels veïns.

CRONOLOGIA

MAIG DEL 2022

Es detecten per primera vegada les esquerdes a l’edifici del número 28 de l’avinguda Santa Coloma.

FEBRER DEL 2023

El comú desallotja els veïns del número 28. Les esquerdes s’havien eixamplat. S’hi fan treballs de reforç dels fonaments i les famílies tornen a casa.

AGOST DEL 2023

Les esquerdes no només no s’han tancat. Se n’han obert de noves. Els tècnics recomanen tornar a desallotjar els veïns del número 28, així com els treballadors temporers que vivien a l’edifici del costat, l’Hotel Bellpí. El comú encarrega un estudi sobre el subsòl per determinar les causes de les esquerdes i hi fa obres de consolidació dels fonaments.

ABRIL DEL 2024

La corporació anuncia a les famílies que el 30 de juny del 2024 deixarà de pagar-los l’allotjament temporal.

TARDOR DEL 2024

Els treballs de rehabilitació de l’edifici del número 28 acabaran cap al setembre.